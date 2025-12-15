白内障手術は、視界のクリアさを取り戻すための確立された治療法です。準備段階から術後の経過まで、現代の手術は患者の負担が少なく、短時間で完了するそうです。手術の具体的な流れや、術後のケア、そして気になるリスクについて、「祐天寺たぐち眼科」の田口先生に解説していただきました。 監修医師：田口 万藏（祐天寺たぐち眼科） 防衛医科大学校卒業。その後、広島大学病院、自衛隊中央病院、三宿病院などで診療経験