今年１月に19年間の現役生活に別れを告げ、“サッカー文化人”に転身した元日本代表の柿谷曜一朗。彼の引退試合である「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI−LAST MAGIC−」が12月14日、２万人を超える大観衆が集結したヨドコウ桜スタジアムで行なわれ、本人もフル出場。２得点・１アシストという華々しい結果を残し、セレッソ大阪レジェンドが並んだ「OSAKA PINK」を４−３の勝利へと導いた。記念すべきこの一戦には、森島寛