15日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比135ポイント安の3万815ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値3万991.09ポイントに対しては176.09ポイント安。 株探ニュース