15日8時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比1ポイント安の643ポイントで寄り付いた。前週末の東証グロース市場250指数の現物終値657.92ポイントに対しては14.92ポイント安。 株探ニュース