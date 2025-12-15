青森県・大鰐温泉に位置する温泉旅館「界 津軽」は、「七雪かまくら」で大間のマグロと地酒を楽しむ「津軽七雪かまくらアペロ」を2026年も2月限定で開催する。【写真】雪景色を照らす、津軽七雪こぎん幻燈七雪かまくらとアペロのイメージ文豪・太宰治が見た“七つの雪”をテーマに、冬の「津軽四季の水庭」にかまくらが登場し、津軽の伝統工芸「こぎん刺し」の模様が灯る「こぎん幻燈」が辺りを彩る。メイ