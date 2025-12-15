日本銀行が１５日発表した１２月の全国企業短期経済観測調査（短観）で、最近の企業の景況感を示す業況判断指数（ＤＩ）は「大企業・製造業」でプラス１５となり、前回９月調査から１ポイント改善した。改善は３四半期連続。「大企業・非製造業」のＤＩはプラス３４で横ばいだった。