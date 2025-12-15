歌手の浜崎あゆみ（47）が“赤ちゃんが2人増えた”ことを報告した。【映像】浜崎あゆみの息子たち＆引き取られた保護犬2人の男の子を育てる母親でもある浜崎は、Instagramで、自宅に飾ったツリーと子どもたちの写真と共に「このたった1枚から伝わる兄弟の性格の違い。静かに見上げる兄いじり倒す弟」と、紹介していた。13日は「我が家に赤ちゃんが2人増えて1週間が経とうとしています」とコメントし、生後11カ月のヨーク