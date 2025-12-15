背後にある「警察の狙い」短く刈り込んだ髪を丁寧に撫で付け、物腰や表情も穏やかだが、詰めかけた報道陣を見つめるその眼光は、カミソリのように鋭かった──。12月７日、千葉県警千葉西署前には早朝からNHK以下、民放各社。大手新聞社、通信社の報道陣が集まっていた。午前９時半。建物の中から出てきたのは、指定暴力団住吉会会長の小川修容疑者（72）である。送検に立ち会った警察官たちからもただならぬ緊張感が伝わってくる