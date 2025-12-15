女優の今田美桜（28）が、15日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを掲載して話題を呼んでいる。星などの絵文字を添えた今田。夜の景色に映えるドレス姿をアップした。光沢のある生地が特徴ドレス。胸元やほっそりとした腕を露わにしファンを魅了した。ファンからは「こんな美しい美桜ちゃんの姿が見れて感動です」「神ってます」「可愛すぎる！最高だよ！」「リアルプリンセス」「美桜ちゃんもお衣装も素敵」