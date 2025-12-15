SF映画の金字塔シリーズ『ターミネーター』といえば、初期2作こそが至高である……という論調は、映画ファンの概ねが同意するところであろう。アーノルド・シュワルツェネッガーがT-800を演じた『ターミネーター2』（1991）があまりにも強烈だったこのシリーズは、長い歴史の中で何度か“再起動”を試みてきたものの、やはり1991年の成功を繰り返すことは難しい。 2