空き家の数は右肩上がり。地方だけでなく、都内など都市部でもゴーストタウン化が進むエリアが散見されます。そんな状況を打破できるかもしれない地域再生の考え方があります。「なりわい住宅」。端的に言うと職住一体化をテーマにしたプロジェクトです。今回は、このテーマをもって、横須賀線でもっとも乗降客数が少ない田浦駅近くにあり、全住民退去から5年がたった市営住宅を生まれ変わらせたエンジョイワークスの取り組みと、