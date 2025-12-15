ウクライナの和平計画をめぐり、アメリカとウクライナの代表団がドイツで協議を行いました。アメリカ側は「多くの進展が見られた」としています。アメリカとウクライナによる和平計画をめぐる協議は14日にドイツのベルリンで開かれました。アメリカからはウィットコフ特使やトランプ大統領の娘婿のクシュナー氏らが参加し、ゼレンスキー大統領らと協議を行いました。ウィットコフ特使は終了後、自身のSNSで協議は20項目に修正され