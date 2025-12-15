15日午前8時44分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は釧路沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の根室市です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道根室市■震度1□北海道浜中町別海町気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情