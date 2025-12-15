元サッカー日本代表の鈴木啓太氏が１３日に自身のインスタグラムを更新。「ボウモアの新しい世界観を体験する特別なイベントへご招待いただきました」などと記し、妻でモデルの畑野ひろ子との２ショットなどを投稿した。英アイラ島の最古の蒸留所でつくられるウイスキーや食事を楽しむイベントの様子は、畑野も自身のインスタグラムに投稿。２人のフォロワーからは「相変わらず素敵なご夫婦」「クールでカッコ良すぎます」「素