アメリカ・トランプ政権でウクライナ和平の交渉役を担うウィトコフ特使は、ゼレンスキー大統領らとの会談後、和平案の合意に向けた協議について「多くの進展があった」と明かしました。ウィトコフ氏は14日、訪問先のドイツでゼレンスキー大統領らと和平案をめぐる協議を行いました。会談では、アメリカが提示した和平計画の修正案となる20項目の条件のほか、戦後の「安全の保証」や「復興」に関する文書について協議が行われました