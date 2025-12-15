3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！直感力と言葉の感覚が試される脳トレ問題です。あなたはどれくらいで正解できるでしょうか？問題：□□こや／かす□□／□□す□に入るひらがな2文字は何でしょう？□□こやかす□□□□す答えを見る↓↓↓↓↓正解：てら正解は「てら」でした。▼解説3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。てらこや（寺子屋）かすてら（カステラ）てらす（テラス）