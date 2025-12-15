モバイルバッテリーの正しい使い方や処分方法を知っていますか？外出時の必需品として持ち歩く人が増える一方で、発火などのトラブルも起きています。【写真】勤務中にサボってパチンコ→火事で社用車が炎上→営業マンはクビを覚悟したアンケートによると、モバイルバッテリーの正しい処分方法を「確実に知っている」と回答した人は11.8％にとどまりました。インターネットリサーチのクロス・マーケティング株式会社が、20〜69歳の