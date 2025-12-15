◆りそなＢ２リーグ第１３節神戸８６−６５ベルテックス静岡（１４日・ＧＬＩＯＮ・ＡＲＥＮＡ・ＫＯＢＥ）西地区最下位のベルテックス静岡が６５―８６で同地区首位の神戸との第１戦に敗れ、チームワーストを更新する１０連敗となった。来季、Ｂプレミア入りが決まっている相手に前半は５点リードで折り返したものの、後半に失速し、リーグ戦２３試合目で早くも２０敗。第２戦は１５日に行われる。