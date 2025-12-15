東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値182.94高値183.16安値182.53 183.85ハイブレイク 183.51抵抗2 183.22抵抗1 182.88ピボット 182.59支持1 182.25支持2 181.96ローブレイク ポンド円 終値208.36高値208.75安値207.88 209.65ハイブレイク 209.20抵抗2 208.78抵抗1 208.33ピボット 207.91支持1 207.46支持2 207.04ロ&#1254