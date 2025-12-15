東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.23高値9.26安値9.21 9.31ハイブレイク 9.28抵抗2 9.26抵抗1 9.23ピボット 9.21支持1 9.18支持2 9.16ローブレイク シンガポールドル円 終値120.64高値120.85安値120.36 121.36ハイブレイク 121.11抵抗2 120.87抵抗1 120.62ピボット 120.38支持1 120.13支持2 119.89ローブレイ