８時５０分に日本日銀短観（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 日銀短観（2025年 第4四半期）08:50 予想16.0前回14.0（大企業製造業・業況判断) 予想13.0前回12.0（大企業製造業・先行き) 予想35.0前回34.0（大企業非製造業・業況判断) 予想28.0前回28.0（大企業非製造業・先行き) 予想12.0%前回12.5%（大企業全産業・設備投資)