Fyne Audioのフロア型スピーカー「F501S」 アクシスは、Fyne Audioのフロア型スピーカー「F501S」を2026年1月に発売する。価格はペアで税別36万円。仕上げはブラックオーク、ナチュラルウォールナット、ピアノグロス・ブラックを用意する。 新「F500S シリーズ」の中心的モデル。サイズ感、音質バランス、コストパフォーマンスで高い評価を得たF501の後継機として、ファイ