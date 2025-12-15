大阪3月限ナイトセッション 日経225先物50000-760 （-1.49％） TOPIX先物3405.0-15.5 （-0.45％） シカゴ日経平均先物50010-750 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 12日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。ブロードコム が11日に発表した25年8～10月決算は予想を上回ったものの、AI（人工知能）半導体の受注が増える一方で売上高総利益率が悪