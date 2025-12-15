モデルでタレントのアンミカ（53）が15日までに自身のインスタグラムを更新。衣装を披露した。「衣装たち」と書き出したアンミカ。美しいスタイルが際立つドレス姿をアップした。「最近は白〜ほんのりベビーピンク〜GOLD系のコーデでした」と説明。タイトなシルエットのゴールド装飾が映えるドレスでファンを魅了した。ファンからは「またまた、とっても素敵」「貴賓のあるこのコーデは似合ってめっちゃ素敵」「芸術的」「