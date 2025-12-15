インフルエンサー、作家、歌手など多岐にわたる分野で活躍する希島あいり（36）が15日までに自身のインスタグラムを更新。黒の超ミニでタイトなキャバワンピ姿を披露した。「1日限定キャバ嬢に変身しましたちょっぴり早めのバースデー祝いをしていただいた皆様ありがとうございます」と今月24日のバースデーの前祝いをしたことを報告。黒の超ミニでタイトなキャバワンピ姿の写真をアップし「粋なサプライズの瞬間、胸が熱