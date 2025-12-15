「ベトちゃんドクちゃん」の愛称で親しまれたグエン・ドクさん（44）が、12月12日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演し、現在の家族生活について語る場面があった。【映像】妻と子どもとの“家族写真”兄・ベトさんとの分離手術から37年、ドクさんは19年前に結婚し、男女の双子の父親となった。名前については「フジとサクラ」だといい、「日本はもう第二の故郷で、本当に恩があると思ってます。今の自分があるのは