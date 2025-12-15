TBSは15日、12月31日に2年連続で『大晦日オールスター体育祭』(16:30〜23:45 ※16:30〜18:00は一部地域を除く)を放送することを発表した。『大晦日オールスター体育祭』放送決定(C)TBS昨年の放送では、木村拓哉が圧巻の貫禄を見せ総合優勝を果たした。さらに、広瀬すずがバスケットボールのフリースロー競技「9HOOPS」で抜群のシュート力を発揮し、かつてTBSの番組でマイケル・ジョーダンですら成し遂げられなかった難関なゴール