歌手でタレント・あのが9日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。ゲストの俳優で歌手・池田エライザに悩みを吐露した。あの○人見知りで「やる気ないのかな? って思われたり…」ともに俳優としても活躍する2人は、俳優業についてトークを展開。オーディションのエピソードを聞かれた池田は、「態度悪いから受かること多かったみたい」とぶっちゃけ、「みんな100％で