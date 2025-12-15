マンションリサーチは12月11日、世田谷区の世帯年収や家計支出、マンション価格相場をもとにした最新レポートを公開した。同レポートは、全国14万3,000棟のマンションデータを公開している「マンションナビ」の保有データをもとにしたもの。世田谷区 年収階級別世帯数割合まず、2025年11月時点での世田谷区の平均世帯年収は655万円であった。東京都平均は564万円で、約16%を上回っている。700万円以上の層は31.7%で、隣接する杉並