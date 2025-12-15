◇陸上・全国中学駅伝大会 （１４日・滋賀県希望が丘文化公園、男子６区間１８キロ、女子５区間１２キロ）男子の浜松開誠館中の５区でサッカー部からの助っ人、藤原冬偉（２年）が区間７位で７人抜きの力走をみせた。チームは３１位だったが、２人の２年生が全国の舞台で健闘した。サッカー部の藤原が３１位で受けたたすきを２４位まで引き上げた。「最初の１キロを落ち着いて入りすぎた。そこから２キロまで上げすぎた」と、