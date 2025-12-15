◇陸上◆全国中学駅伝大会 （１４日・滋賀県希望が丘文化公園男子６区間１８キロ、女子５区間１２キロ）女子の御殿場中は２７位だった。エースの岩渕理央（３年）が１区で、トップと３２秒遅れの１８位と上位から離された。「１・５キロ過ぎから疲労がたまって余力がなかった。いいリズムで走れなかった」と、涙を流した。「想定より速いペースで苦しかった」と、レース全体を振り返った勝又慎之輔監督（３７）だが、「結成当