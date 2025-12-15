マーケティング事業を手がける株式会社インテージはこのほど、全国の15～79歳の男女5000人を対象に実施したクリスマスに関する調査結果を公表した。 【調査結果】｢仕事・学業｣に｢相手がいない｣etc、クリスマスに予定がない一番の理由は… 今年のクリスマスにかける予算を尋ねたところ、平均1万6418円で、前年比100.5％とほぼ横ばいだった。一昨年(2023年：2万2588円)から水準が低下したまま足踏み状態で、