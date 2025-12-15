「ミス・ユニバース」出身の女優オリヴィア・カルポ（33）が、カジュアルブランド「アバクロンビー＆フィッチ」との新コレクションではダイアナ妃がインスピレーションとなっていることを明かした。新コレクションは、アメリカンフットボールファンに向けたヴィンテージ調のデザインで、参考にしたのはハーバードのスウェットにショートパンツを合わせたダイアナ妃の有名な写真