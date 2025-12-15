福岡市のみずほPayPayドームなどで男女2人が刃物のようなもので刺された殺人未遂事件で、警察が、事件への関与をほのめかす男から事情を聴いていることを明らかにしました。警察によりますときのう午後5時ごろ、福岡市中央区のみずほPayPayドーム1階駐車場のエレベーターホールでHKT48の男性スタッフが男に刃物のようなもので刺され、隣の商業施設でもこの男に27歳の女性会社員が刺されました。2人とも命に別条はありません。関係