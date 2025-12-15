「オワコン」どころか対ドローンで再評価各国が廃止の方針を打ち出す「攻撃ヘリ」が見直されるのでしょうか。2025年11月26日、ボーイングはポーランド政府とAH-64E「アパッチ・ガーディアン」戦闘ヘリコプター96機の製造契約を締結したと発表しました。 【もう現実!?】これが「ガンダムみたいな戦い方」をするヘリのコンセプトモデルです（写真）2022年2月にロシアがウクライナへ侵攻して以来、ロシア軍の戦闘ヘリコプターはウ