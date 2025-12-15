「12月15日」。今日は何の日でしょう？答えは「年賀郵便特別扱い開始の日」！12月15日〜25日までの間に、郵便ポストの「年賀郵便専用」に年賀状を投函すれば、翌年の1月1日の元日に相手先に届くシステムです。1899（明治32）年から指定局での取り扱いが開始され、1906（明治39）年には「年賀特別郵便規則」の公布により、全国で実施されるようになりました。新年の挨拶とともに近況を知れる「年賀状」春夏秋冬、季節のご挨拶や礼儀