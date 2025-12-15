45歳もの年の差婚で話題となったおふたりも、今年で結婚15年目。今も変わらずラブラブで、加トちゃんへの愛情は増すばかりとか。「私の趣味は加藤茶です」と言い切る綾菜さんに加藤家の日常を届けていただきましょう。【写真】お手紙付きで…彦摩呂が加藤茶に贈った“絶品”お肉2025年も、もうあと少し。今年は私の中で、いろいろなことを乗り越えた年になりました。義妹の死など……悲しみを乗り越える中で、自分の心を癒すた