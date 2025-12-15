15日（月）は北日本や北陸は大荒れ。晴れる太平洋側も北風が冷たいでしょう。＜15日（月）の天気＞発達した低気圧が北海道の東へ進み、日本付近は強い冬型の気圧配置になってきています。低気圧に近い北海道では大雪や猛吹雪になっていて、平地でも積雪が急増しています。オホーツク海側では湿ったドカ雪となっていて、午前中を中心にさらに降り積もる予想です。また、根室地方では潮位が高くなり、昼前にかけて高潮による低地の浸