年金受給直前に家族が亡くなると、今まで支払ってきた年金保険料が無駄になるのではと不安に思う人もいるかもしれません。年金を受け取る前に亡くなった場合、一定の条件を満たせば、遺族が給付を受けられる仕組みが設けられています。 本記事では、年金受給前に亡くなると年金保険料はどうなるのか、また遺族向けの給付制度などについてご紹介します。 年金保険料は必ずしも掛け捨てにはならない 年金を受け取る前