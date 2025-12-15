人によっては、年収よりも高額な車に乗っている場合もあります。そうした知人が周囲にいる場合「どうやって費用を賄ったのか」と疑問に思う人もいるかもしれません。実は、購入方法を工夫すれば、年収より高い高級車でも購入できる可能性があります。 本記事では、年収に対する車の価格目安や、年収より高いフェラーリを購入できるのかなどについてご紹介します。 車は年収の何割くらいの金額を選べばよい？