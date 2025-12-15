最近の金利上昇で銀行では金利5％の円定期預金も登場している。ファイナンシャルプランナーの藤原久敏さんは「金利が5％であるのは確かだが、これにはカラクリがある。それを知っておかないと思わぬ損をすることもある」という――。写真＝iStock.com／Dilok Klaisataporn※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Dilok Klaisataporn■金利5％を、信じてもいいのか？「金利5％の円定期預金を見つけたんですよ、いま、こんなに金