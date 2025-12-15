元プロらが語る…正しい投げ方の感覚を掴む「道具の活用法」少年野球において、肘への負担を減らす「投げ方」の習得は重要だ。言葉では伝わりにくい動作も、道具を活用することで感覚を掴みやすくなるという。プロや指導者の実践から解決策を探る。・正しい腕の振りをどう感覚的につかませるか。・肘の故障リスクを減らす身体操作とは何か。・制球を安定させる下半身の使い方はあるか。元ロッテ投手で少年野球の指導も行う荻野