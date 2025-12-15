北朝鮮は「労働を重視する社会」の実現を掲げ、2023年10月の内閣決定に基づき、機関・企業所の労働者の月給を最低でも10倍以上に引き上げる大幅な賃上げに踏み切った。勤労意欲の喚起とともに、「国家経済が回復している」とのメッセージを内外に示す狙いがあったとみられる。「コメの確保もままならない」しかし現場では、国家が定めた賃金がそのまま手元に渡らないケースも少なくなく、賃上げが生活水準の向上に結び付いていない