◆高円宮杯Ｕ―１８サッカー・プレミアリーグプレーオフ▽Ｂブロック決勝磐田Ｕ―１８５―１大宮Ｕ１８（１４日、ホットスタッフフィールド広島）ジュビロ磐田Ｕ―１８が大宮Ｕ１８に５―１で大勝し、３季ぶりのプレミア復帰を決めた。磐田は前半１４分にＭＦ河合航希（３年）のゴールで先制すると、ＦＷ石塚蓮歩（れあ、３年）がハットトリックの活躍。シュート数では９対１７と押し込まれたが、全員が体を張って粘り強