質感が磨かれた最高級モデルに反響集まる！マツダ「マツダ2」はコンパクトカー市場において再び存在感を強めています。都市の交通環境が複雑化する一方で、ユーザーのニーズが“単なる移動手段”から“所有満足”へと移りつつある現在、マツダはその変化を敏感に読み取り、熟成を重ねたマツダ2をさらに磨き上げました。なかでも最高級モデルの仕立てにネット上では多くの反響が集まっています。【画像】超いいじゃん！ これが