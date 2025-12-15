私（レイナ、35歳）は都内に夫と2人で暮らしています。夫はお酒が弱いですが、私はかなり強い方です。そんな私には独身の頃から通っているバーがあります。友人のマコ（35歳）に紹介されたバーで、飲み仲間は10人ほど。かれこれ10年くらいの付き合いです。飲み仲間のツトムさん（40代）が呼びかけると、何人かバーに集まります。バーのマスター（ケン、40代）がいつも温かく迎えてくれるので、居心地のいい場所です。バーの仲間た