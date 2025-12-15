＜グラント・ソーントン招待最終日◇14日◇ティブロンGC ゴールドC（フロリダ州）◇7382ヤード・パー72＞米国男子ツアー（PGA）と米国女子ツアー（LPGA）共催のペア戦は、最終ラウンドが終了した。【写真】歓喜の涙…最終予選会を通過したシブコ最終日はペアの良い方のスコアを採用するフォアボール形式で行われた。首位から出たアンドリュー・ノバク＆ローレン・コフリン（ともに米国）がトータル28アンダーまで伸ばし、逃げ切