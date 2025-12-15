14日に日本航空（JAL）が中央区築地にあるPGMゴルフアカデミー銀座で開催したイベント『渋野日向子×JAL スペシャルゴルフデー』に出演した渋野日向子が、米ツアー5年目となる来季への想いを語った。【動画】お見事！華麗な左打ちを披露するシブコ2部形式で行われたこの日のイベントでは、前半の部の小学生から後半の部の大人まで、計25人のファンとゴルフ対決などで大盛り上がり。「自分がいい結果を残せれば、みなさんも気を使