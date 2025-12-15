都内の練習場で行われたアマチュア向けレッスンイベント「Play Golf with Hideki Matsuyama 2025」に松山英樹が出演した。〈写真〉AI分析で分かった！ 松山英樹の高精度アイアンの秘密前週にツアー外競技「ヒーローワールドチャレンジ」を制して迎えた同イベント。指導者としてジュニアの前に立つだけに「説得力がある状態で来れて良かった」と笑顔を見せた。今季は開幕戦「ザ・セントリー」を制し、幸先のいいスタートを切ったも