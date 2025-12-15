【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,458.05 ▼245.96（12/12）NASDAQ：23,195.17 ▼398.69（12/12） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って下落となりました。AI投資を巡る不透明感が投資家心理の重荷となり、ハイテク株を中心に売りが出ました。ダウ平均は10ドル高の48,714ドルと小幅高で取引を開始しました。序盤は小幅高のまま推移するも、ハイテク関連の銘柄が下落したことでダウ平均も下